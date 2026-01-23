الداخلية السورية تعلن السيطرة على سجن الأقطان من قسد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، السيطرة على سجن الأقطان في محافظة الرقة، وأن فرقا متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب تولت مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن نائب وزير الداخلية السوري، اللواء عبد القادر طحّان، أجرى جولة ميدانية على سجن الأقطان في محافظة الرقة عقب تسلّم الوزارة السجن من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وذكرت وزارة الداخلية، في منشور عبر قناتها على تطبيق "تليجرام"، اليوم الجمعة، أن طحّان اطلع خلال الجولة على واقع السجن، والإجراءات المتخذة لتأمينه، وآلية إدارة الموقوفين وظروف الاحتجاز، مؤكّدا ضرورة الالتزام التام بالتعليمات القانونية المعمول بها، وتعزيز الجاهزية الأمنية.

وبحسب "سانا"، تم تشكيل فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى، لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله.

من جانبها، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري في وقت سابق اليوم الجمعة، أن وحدات من الجيش بدأت بنقل عناصر من "قسد" من سجن الأقطان ومحيطه بمحافظة الرقة إلى مدينة عين العرب شرق حلب، موضحة أن هذه الخطوة تعد الأولى لتطبيق اتفاق 18 يناير، حيث ستتسلم وزارة الداخلية السجن لإدارته.