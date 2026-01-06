إدانات فلسطينية واسعة بعد اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت وإصابة طلاب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت عدة جهات فلسطينية، الثلاثاء، اقتحام الجيش الإسرائيلي جامعة بيرزيت بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وإصابة عدد من منتسبيها.

وفي بيان لمجلس الوزراء، أدانت الحكومة الفلسطينية "اقتحام قوات الاحتلال لجامعة بيرزيت اليوم، وتكسير البوابة الرئيسة وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت على الطلبة، ما أسفر عن إصابات".

وأضافت أن هذه الانتهاكات "مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي حرم جامعة بيرزيت واحتجز عددا من حراسها وأصاب 11 فلسطينيا، وسط انتشار واسع للجنود داخل مبانيها.

وفي بيان منفصل، أدانت وزارة التربية والتعليم العالي اقتحام الجامعة وما نتج عنه من اعتداءات وإصابات.

وقالت: "هذه الاعتداءات تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تُجرِّم انتهاك حُرمة الجامعات والمُؤسسات التعليمية عموما".

كما أدانت إدارة جامعة بيرزيت، عبر بيان، اقتحام الجامعة أثناء انعقاد المحاضرات ووجود الطلبة داخل قاعات التدريس، معتبرة ذلك "اعتداءً إجراميا منظما يستهدف التعليم الفلسطيني وحق الطلبة في التعلم".

ووفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فإن طواقم نقلت إلى المستشفى 11 إصابة، بينها 5 بالرصاص الحي والباقي إصابات بالغاز وسقوط خلال الملاحقة.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 1105 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.