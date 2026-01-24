لجنة إدارة غزة: تطمينات وجاهزية لعودة عمل محطة توليد الكهرباء

قال رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، السبت، إن هناك تطمينات وجاهزية لعودة عمل محطة توليد الكهرباء، بعد توقف دام أكثر من عامين جراء الإبادة الإسرائيلية والحصار المشدد.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية في 8 أكتوبر 2023، قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن القطاع، كما منعت -وما زالت- دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة الوحيدة، رغم اتفاق وفق إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وفي منشور له على منصة شركة "فيسبوك"، قال شعث: "أهلنا في قطاع غزة، نبشّركم بوجود تطمينات وجاهزية لعودة عمل محطة توليد الكهرباء".

وأضاف: "إلى جانب جهود مع جهات دولية بخصوص الطاقة الشمسية، والعمل مع مزودي الكهرباء لإعادة التيار في أقرب وقت ممكن".

ولم يشر شعث إلى تفاصيل عودة التيار الكهرباء وآلياته والجدول الزمني لذلك.

وقبل اندلاع الإبادة كانت قدرة الكهرباء المتوفرة بقطاع غزة تقدر بنحو 212 ميجاوات من أصل احتياج يبلغ حوالي 500 ميجاوات لتوفير إمدادات الطاقة على مدار 24 ساعة يوميا.

ومن إجمالي الكهرباء المتوفرة بغزة قبل الإبادة، كان يتم شراء نحو 120 ميجاوات منها من إسرائيل وتصل القطاع عبر 10 خطوط تغذية.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع بتداعيات كارثة طالت كل مناحي الحياة لا سيما مزودي الخدمات الحيوية والمستشفيات.

كما عمدت إسرائيل خلال عامي الإبادة على استهداف شبكات الكهرباء، حيث دمرت وفق إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، نحو 5 آلاف و80 كيلومتر طولي من هذه الشبكات، وألفين و285 من محولات توزيع الكهرباء الهوائية والأرضية، حيث بلغ إجمالي خسائر قطاع الكهرباء بغزة نحو 1.4 مليار دولار.

وتنصلت إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، بإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء، والوقود.

وكان الاتفاق قد أنهى الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين، وأسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح من الفلسطينيين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.