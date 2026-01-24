سهم الشركة المالكة لنظارة شمس ارتداها ماكرون بمنتدى دافوس يسجل قفزة ببورصة ميلانو



سجل سهم شركة إيفيجن تيك الإيطالية، المالكة لدار هنري جوليان الفرنسية المصنعة للنظارات التي ارتداها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منتدى دافوس، قفزة لافتة في بورصة ميلانو، مدفوعًا بما وصفه مديرها التنفيذي بـ«تأثير الواو» الناتج عن الظهور الرئاسي.

وارتفع سهم الشركة بنحو 13% صباح الجمعة، بعد مكاسب قوية بلغت 31% يوم الخميس و5% يوم الأربعاء؛ ليصل إجمالي الارتفاع خلال ثلاث جلسات تداول فقط إلى نحو 56%، في واحدة من أكثر التحركات المفاجئة في السوق الإيطالية خلال الأيام الأخيرة، بحسب محطة «بي.إف.إم» التلفزيونية الفرنسية.

وقالت المحطة الفرنسية، إن إيمانويل ماكرون لم يحتج إلى ذكر اسم الشركة أو الترويج لها صراحة، إذ كان ظهوره في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي مرتديًا نظارات شمسية ذات طابع لافت كافيًا لإشعال الاهتمام الإعلامي والأسواق المالية على حد سواء.

ومنحت النظارة الرئيس الفرنسي، مظهرًا قورن بشخصية «مافريك» التي جسدها توم كروز في فيلم «توب غان» الشهير، وفقًا للمحطة الفرنسية.

وارتدى ماكرون، خلال مشاركته في منتدى دافوس في سويسرا، نظارة شمسية لإصابته بنزيف بسيط ناتج عن انفجار وعاء دموي صغير داخل العين، وهي حالة طبية تُعرف بـ«النزيف تحت الملتحمة».