أعلنت شبكة تليفزيون النهار، إطلاق البث الرسمي لقناتها الجديدة «النهار Life» في مرحلته الأولى، بدءًا من السبت المقبل.

وأكدت الشبكة أن القناة الجديدة تأتي بطابع فني ثقافي منوّع، مع اهتمام خاص بمفهوم الـLife Style الشامل، في إطار أقرب إلى فئة الشباب ويُلائم المشاهدة العائلية.

وتنطلق القناة بثلاثة برامج رئيسية، أولها برنامج «Night Life»، الذي يقدمه حسام المراغي، وهو برنامج يومي من نوعية Late Night Shows، يتميز بفقرات سريعة، ويستضيف نجومًا ومؤثرين وشبابًا من مجالات مختلفة، في حوارات ونقاشات اجتماعية وألعاب مشوّقة، إلى جانب متابعة أحدث المنتجات والموضات والاتجاهات، وذلك في أجواء تفاعلية تتضمن فرقة موسيقية غنائية وحضور جمهور مشارك داخل الاستوديو.

كما تقدم المذيعة اللبنانية راغدة شلهوب برنامجًا أسبوعيًا جديدًا بعنوان «إلا خمسة» يُعرض يومي الخميس والجمعة، وهو برنامج حواري تعتمد فكرته على الكشف عن الجوانب الغامضة أو المسكوت عنها في حياة الشخصيات والقصص التي نعرفها.

وتشارك الباحثة والإعلامية الشابة نورهان الشيخ ببرنامج أسبوعي بعنوان «قصة من نور»، تروي من خلاله قصصًا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع تقديم إضاءات وتأملات جديدة.

وتتضمن خريطة القناة أيضًا إعادة عرض عدد من البرامج الناجحة على قناة النهار العامة، من بينها: «باب الخلق» تقديم محمود سعد، و«خلاصة الكلام» تقديم أميرة بدر، و«الستات» تقديم مفيدة شيحة وسهير جودة.

وعلى الصعيد الدرامي، تعرض قناة «النهار Life» مجموعة من الأعمال المتنوعة، من بينها المسلسل الروسي «زليخة»، والمسلسل الكازاخستاني «السيف الماسي»، إلى جانب باقة من المسلسلات الكلاسيكية، التي تبدأ بالعمل الشهير «المال والبنون» من تأليف محمد جلال عبد القوي.