رومانيا ترحل مستوطنا إسرائيليا يخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي

أوقفت السلطات الرومانية، مستوطنا إسرائيليا في مطار "ياش" الدولي، وأبلغته أنه يخضع لعقوبات فرضها الاتحاد الأوربي، قبل ترحيله.

وأوضحت السلطات الرومانية، مساء الأربعاء، أن المستوطن هبط في المطار، الذي يقع بمدينة ياش الرومانية، الخميس الماضي، وكان في طريقه لمدينة "أومان" بأوكرانيا، لزيارة قبر الحاخام "نحمان" أحد الزعماء الروحيين لليهود.

وقالت القناة: "تم إيقاف المستوطن، وهو من المجلس الإقليمي بنيامين (وسط الضفة الغربية المحتلة) بعد أن أُبلغ بأنه يخضع لعقوبات فرضها عليه الاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "فور وصوله، اقتيد المستوطن إلى قاعة المغادرة في المطار، حيث أُبلغ بأنه ممنوع من مغادرة القاعة وأنه سيستقل رحلة عودة إلى إسرائيل ستغادر يوم السبت".

وأشارت إلى أنه "بعد مناشدة عاجلة من مكتب النائب بالكنيست عميت هاليفي (من حوب الليكود) تم الحصول على إذن بتأجيل عودة الرجل من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء، إضافة إلى ذلك، سُمح له بتلقي مؤن غذائية كوشير (طعام حلال في اليهودية) في المنطقة التي كان يقيم فيها بالمطار".

والثلاثاء، عاد المستوطن إلى إسرائيل على متن رحلة جوية مباشرة من مطار ياش، وفق المصدر ذاته.

وخلال العامين الأخيرين، فرض الاتحاد الأوروبي لأكثر من مرة عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك لارتباكهم انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، وشملت العقوبات منع دخولهم دول الاتحاد.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، بالإضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.