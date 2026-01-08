أعفى مجلس القيادة الرئاسي باليمن، مساء الأربعاء، محافظ عدن أحمد لملس، من منصبه وأحاله إلى التحقيق، وعين عبد الرحمن اليافعي، بدلا عنه.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" صدور قرارين لمجلس القيادة الرئاسي قضى الأول منهما بإعفاء أحمد حامد لملس، وزير الدولة محافظ محافظة عدن، من منصبه وإحالته إلى التحقيق.

وقضى القرار الثاني للمجلس بتعيين عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن اليافعي، وزيرا للدولة ومحافظا جديدا لمحافظة عدن العاصمة المؤقتة لليمن.

وجاء القرار بعد ساعات من سيطرة قوات الحكومة الشرعية على مطار عدن الدولي من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي شهدت أيضا انهيارات متسارعة وانسحابات من محافظات شبوة وأبين ولحج، بعد حضرموت والمهرة.

ومنذ ديسمبر 2025، تصاعدت مواجهات عسكرية بين المجلس الانتقالي من جهة، والحكومة وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى، بعدة محافظات شرقي وجنوب اليمن.

وبعد مواجهات عسكرية لأيام، استعادت قوات "درع الوطن" الحكومية محافظتي حضرموت والمهرة (شرق)، كما أعلنت سلطات أبين (جنوب) وشبوة (جنوب شرق) ولحج (جنوب غرب) ترحيبها بالقوات الحكومية، وبذلك لم تعد للمجلس الانتقالي سيطرة فعلية سوى على بعض المناطق في عدن (جنوب غرب) والضالع (وسط).

ويقول المجلس الانتقالي إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.​​​​