 رئيسة فنزويلا تعين جنرالا يخضع للعقوبات الأمريكية رئيسا للاستخبارات العسكرية - بوابة الشروق
الأربعاء 7 يناير 2026 11:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟

النتـائـج تصويت

رئيسة فنزويلا تعين جنرالا يخضع للعقوبات الأمريكية رئيسا للاستخبارات العسكرية

كاراكاس - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 يناير 2026 - 10:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يناير 2026 - 10:29 م

عينت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريجيز، مسئولا خاضعا للعقوبات الأمريكية ليتولى رئاسة جهاز الأمن الرئاسي وشرطة الاستخبارات العسكرية، في أول خطوة أمنية كبرى لها منذ اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وأعلن وزير الإعلام، فريدي نانيز، في بيان عبر تطبيق تليجرام، مساء أمس الثلاثاء، أن جوستافو جونزاليس لوبيز سيتولى رئاسة الحرس الرئاسي وجهاز الاستخبارات العسكرية، المعروف باسم المديرية العامة للاستخبارات العسكرية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويحل جونزاليس، محل خافيير ماركانو تاباتا، وهو ضابط عسكري يخضع أيضا للعقوبات الأمريكية.

يشار إلى أن جونزاليس ميجور جنرال (لواء) في الجيش وحليف قديم لمادورو، الذي اعتقلته قوات أمريكية في عملية عسكرية فجر السبت الماضي.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات على جونزاليس في عام 2015؛ بسبب "التجاوزات" التي ارتكبها خلال التعامل مع الاحتجاجات، بما في ذلك انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وملاحقة معارضين سياسيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك