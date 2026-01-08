مقتل أمريكية برصاص عناصر شرطة الهجرة في ولاية مينيسوتا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قُتلت امرأة أمريكية داخل سيارتها، برصاص عناصر شرطة الهجرة والجمارك، خلال عمليات استهدفت مهاجرين في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا شمالي الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين، الأربعاء، في أول تصريح لوسائل إعلام محلية عقب الحادثة، إن المرأة المذكورة أُصيبت أثناء "محاولتها دهس ضابط شرطة".

وفي بيان لاحق، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، إن امرأة "حاولت دهس عناصر من شرطة الهجرة والجمارك واصطدمت بهم بمركبتها".

وأضافت الوزيرة: "تصرف أحد عناصرنا بسرعة وبشكل دفاعي، وأطلق النار لحماية نفسه ومن حوله".

من جانبه، انتقد حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز، تصريحات نويم، وذلك في منشور عبر منصة "إكس".

ونفى والتز، مزاعم استخدام المرأة "سيارتها كسلاح" قبل أن تُقتل برصاص أحد عناصر شرطة الهجرة والجمارك، مؤكدا أنه شاهد الفيديو.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، التقطه مواطنون كانوا يحاولون توثيق عمليات شرطة الهجرة والجمارك بهواتفهم المحمولة، أن السيدة كانت داخل سيارتها في وسط الطريق تراقب ما يجري، قبل أن يحاول أحد عناصر الشرطة فتح باب السيارة بالقوة.

وبعد اقتراب عنصر آخر من مقدمة السيارة، حاولت السائقة الفرار بالانعطاف بالمقود، ليقوم الشرطي بإشهار سلاحه وإطلاق ثلاث طلقات من مسافة قريبة.

وأظهر المقطع المصوَّر أن المواطنين الذين وثّقوا الحادثة صرخوا في وجه عناصر شرطة الهجرة والجمارك، مردّدين "اخجلوا، اخجلوا".

كما شوهدت محاولات لتقديم الإسعافات الأولية للضحية بعد أن توقفت مركبتها إثر اصطدامها بسيارات كانت متوقفة على جانب الطريق.