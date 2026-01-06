اتفاق سوري إسرائيلي على ترتيبات أمنية دائمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا صدور بيان مشترك أكد أن مسؤولين إسرائيليين وسوريين رفيعي المستوى عقدوا اجتماعاً في باريس برعاية أمريكية، في إطار رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وتركزت المباحثات على احترام سيادة سوريا واستقرارها، وضمان أمن إسرائيل، ودعم ازدهار البلدين، وفق البيان.

كما أوضح البيان أن الطرفين اتفقا على السعي نحو ترتيبات أمنية واستقرارية دائمة، وإنشاء آلية تنسيق مشتركة بإشراف الولايات المتحدة لتسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي، وفقاً لموقع العربية.نت الإخباري.

وأشادت واشنطن بهذه الخطوات، مؤكدة التزامها بدعم تنفيذ التفاهمات ضمن جهود أوسع لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

من جانبه أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استئناف الحوار السياسي بين إسرائيل وسوريا بعد توقف دام عدة أشهر، وذلك برعاية ودعم أمريكي.