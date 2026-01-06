مقديشو تدين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لإقليم أرض الصومال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبدت مقديشو، رد فعل حادا إزاء زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى هرجيسا، وقالت وزارة الخارجية الصومالية، إن أرض الصومال "جزء لا يتجزأ، وغير قابل للانقسام" عن الصومال.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها "تدين بأشد العبارات التوغل غير المصرح به" من قبل جدعون ساعر، واصفة زيارته بأنها "تدخل غير مقبول في الشئون الداخلية" للصومال.

ودافع ساعر، عن القرار المثير للجدل الذي أصبحت به إسرائيل أول دولة تعترف بأرض الصومال دولة مستقلة، باعتباره "صائبا أخلاقيا" أثناء زيارة إلى القرن الأفريقي اليوم.

واتخذت إسرائيل، هذا القرار في أواخر ديسمبر؛ ما أثار إدانات من دول أخرى في المنطقة.

وصار إقليم أرض الصومال، وعاصمته هرجيسا في شمال الصومال، مستقلا فعليا عن الصومال منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال ساعر، إنه لن يحدد أي شخص الدول التي تعترف بها إسرائيل دولا ذات سيادة.

وأضاف وفقا لمكتبه، أن أرض الصومال "دولة فاعلة" و"ديمقراطية مستقرة".

وبحسب المعلومات المتوفرة، ستفتتح كل دولة سفارة لدى الأخرى قريبا، كما دعت إسرائيل رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله لزيارتها.

وانتقد ساعر، اعتراف العديد من الدول بدولة فلسطينية خلال حديثه في هرجيسا.

سرعان ما قوبل إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر الماضي بأرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة بإدانة من العديد من الدول.

وأعربت أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، عن رفض الخطوة الإسرائيلية.