الكنيسة الكاثوليكية: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد علامة على المحبة والمواطنة

قال الأنبا هاني بوخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد علامة على المحبة والمواطنة والتساوي بين جميع المصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن زيارة الرئيس السيسي للكنسية الإرثوذكسية هي بمثابة زيارة لجميع المسيحيين بتعدد طوافئهم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة من الرئيس السيسي تدل على سمو في الفكر والمشاعر والتآخي وكذلك في المواطنة.

وشدد على أن هذه الزيارة تعبر عن حالة المحبة التي تجمع بين المواطنين المصريين، مؤكدا أن جوهر الإيمان المسيحي وهو شخص المسيح جوهر واحد تشترك فيه كل الطوائف.

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي كاتدرائية المسيح في العاصمة الجديدة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد الجديد.

وقال الرئيس السيسي خلال الزيارة مساء الثلاثاء، إنه منذ عام 2015 يحرص على زيارة الكاتدرائية للاحتفال سويًّا بمناسبة عيد الميلاد.

وأضاف: «عيد سعيد علينا كلنا وربنا يحفظنا ويجعل دائمًا أيامنا كلها أعياد وأفراح.. اللهم آمين».

وأشار إلى أنه أجرى أول زيارة للكاتدرائية في 2015 وكانت فرصة لرؤية المحبة التي تجمع بين كل المصريين، موضحًا أنه منذ ذلك العام وقعت أحداث أكثيرة وحلت أيام صعبة.

وتابع: «كل ما يكون شعب مصر كلنا مع بعض بنحب بعض وبنخاف على بعض بنحترم بعض ولا نسمح إن علاقتنا كشعب مصر بلا أي تمييز تستمر علاقة طيبة ونحافظ عليها ونطورها ونعززها».