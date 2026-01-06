الداخلية تكشف ملابسات تجمع أنصار مرشح خاسر للمطالبة بإعادة انتخابات النواب في إدفو

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تجمع عدد من الأهالي بدائرة مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، من أنصار مرشح سابق بانتخابات مجلس النواب، مطالبين بإعادة الانتخابات البرلمانية، بزعم وجود تجاوزات داخل إحدى اللجان الانتخابية بدائرة المركز.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط 16 شخصًا، من بينهم 3 لهم معلومات جنائية، ثبت تورطهم في التحريض على التجمع المشار إليه. وبمواجهتهم، أقروا بقيامهم بذلك مناصرةً للمرشح الذي يدعمونه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيقات.