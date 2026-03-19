وزير الحرب الأمريكي: اقتربنا من إنهاء المهمة في إيران ودمرنا 120 سفينة

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة اقتربت من إنهاء مهمتها العسكرية في إيران، مشيرًا إلى تدمير قدرات عسكرية كبيرة خلال العمليات الجارية.

وأوضح هيجسيث، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية دان كين، أن القوات الأمريكية دمرت نحو 120 سفينة حربية إيرانية، مؤكدًا أن القدرات الجوية الإيرانية تعرضت لضربات واسعة.

وأضاف: «سننهي مهمتنا في إيران قريبًا، ونجحنا في تدمير منصات صواريخ عديدة، كما تراجعت قدرة إيران على إنتاج صواريخ باليستية جديدة بشكل كبير».

وتابع وزير الحرب الأمريكي: «نوجه اليوم أكبر وابل من الضربات ضد أهداف داخل إيران، ومستمرون في تحقيق أهدافنا العسكرية».

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية على إيران منذ أيام، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم قيادات عسكرية وأمنية بارزة، وسط تصعيد غير مسبوق في المنطقة.

في المقابل، ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفه بقواعد أمريكية في المنطقة، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين وحدوث أضرار في منشآت مدنية.

وجاء التصعيد رغم حديث عن تقدم في مسار المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بوساطة عمانية، فيما تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان أمن المنطقة، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي.