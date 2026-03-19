وزير التخطيط يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

التقى أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مارك برايسون، السفير البريطاني لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وخلال اللقاء، أكد وزير التخطيط عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك، مشيرًا إلى نجاح البلدين خلال السنوات الماضية في تطوير إطار متكامل للتعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة في مجالات متعددة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري، إلى جانب دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية، كما تناولا فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، فضلًا عن التعاون الفني في تطوير الإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية بما يدعم عملية صنع القرار الاقتصادي.

وأوضح رستم أن الحكومة تركز حاليًا على عدد من الأولويات الاستراتيجية، من بينها ضمان استقرار النشاط الاقتصادي، واستمرار جهود تحقيق الانضباط المالي للتعامل مع تداعيات التوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى حرص الدولة على الحفاظ على الاستقرار المالي لضمان استدامة المالية العامة، مؤكدًا أهمية دعم مشروعات البنية التحتية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مع العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ورفع كفاءة الاقتصاد.

ومن جانبه، أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، مشيرًا إلى وجود مشروعات استثمارية مشتركة جارٍ تنفيذها بقيمة تُقدَّر بنحو 8 مليارات جنيه إسترليني، تشمل مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة النظيفة، إلى جانب دعم الصادرات المصرية وتوسيع أنشطة الشركات البريطانية في السوق المصرية.