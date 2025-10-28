جيش الاحتلال يزعم: حماس بحوزتها جثث رهائن لكنها لا تفرج عنها

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» تحتفظ بجثث رهائن إسرائيليين دون الإفراج عنها وفق ما يقتضي اتفاق وقف إطلاق النار.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، أن «حماس تحاول خلق مظاهر كاذبة ومضللة عن محاولات وجهود العثور على الجثث».

وبحسب مزاعمه، أشار إلى «توثيق عدد من عناصر حماس وهم يخرجون بقايا جثة من داخل مبنى أعد مسبقًا، ثم دفنها بالأرض في مكان قريب».

وأضاف: «بعد ذلك وبوقت قصير استدعت حماس إلى المكان مندوبي الصليب الأحمر لخلق مظهر كاذب بالعثور على جثة مختطف»، وفقًا لادعائه.

وقبل قليل، اتهمت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة اتباع سياسة ممنهجة تقوم على منع وإعاقة الجهود الهادفة إلى البحث عن جثامين جنوده داخل قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الثلاثاء، إن «الاحتلال رفض بشكل صريح دخول فرق مشتركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقاومة الفلسطينية إلى عدة مناطق في قطاع غزة للقيام بهذه المهمة».

وأشارت إلى أن الاحتلال منع إدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة التي تُمكّن من تسريع وإنجاز عمليات البحث عن جثامين جنوده في قطاع غزة، إضافة إلى منعه انتشال جثامين شهداء شعبنا الذين لا يزالون تحت الركام، ليضاعف بذلك من معاناة عائلاتهم.

ونوهت أن «مزاعم الاحتلال حول تباطؤ المقاومة في التعامل مع هذا الملف، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، هدفها تضليل الرأي العام».

وحذرت من أن «الاحتلال يسعى إلى فبركة ذرائع زائفة تمهيدًا لاتخاذ خطوات عدوانية جديدة ضد شعب فلسطين، في تجاوز صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار».

وطالبت الوسطاء والجهات الضامنة بتحمل مسئولياتهم في وجه هذه العراقيل الخطيرة، وإجبار الاحتلال على وقف ممارساته التضليلية، والسماح للجهات المختصة بإنجاز مهامها الإنسانية بعيدًا عن الحسابات السياسية والعدوانية.



