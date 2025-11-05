تسرب غاز يتسبب في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين داخل مصنع بكوريا الجنوبية

قالت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إن عاملا لقى حتفه وأصيب ثلاثة آخرون بعد حدوث تسرب غازي في مصنع تابع لشركة بوسكو لصناعة الصلب بمدينة بوهانج بجنوب شرق البلاد.

ووقع الحادث نحو الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، عندما استنشق عاملون غازا مجهولا، يعتقد أنه خطير، وذلك أثناء الاستعداد لإصلاح معدات في أحد خطوط الإنتاج بالمصنع، الواقع على بعد نحو 270 كيلومترا جنوب شرق سول، وفقا لما قالته الشرطة ومسؤولو الشركة.

وتم نقل أربعة من العاملين إلى مستشفى قريب بعدما عانوا من صعوبات في التنفس، ولكن أحدهم في الخمسينات من عمره توفى أثناء نقله ، وذلك بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية .

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الغاز قد يكون أبخرة كلوريد الهيدروجين أو غاز حمض النيتريك، لكن الشرطة ومسؤولي شركة بوسكو قالوا إن هناك حاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد نوع المادة.