كتائب القسام تعلن تسليم جثمان أسير إسرائيلي في الثامنة مساء

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، أنها تعتزم تسليم جثمان أسير إسرائيلي في الثامنة من مساء اليوم.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الثلاثاء: «في إطار صفقة تبادل الأسرى، ستسلم كتائب القسام جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها قبل قليل في مسار أحد الأنفاق في قطاع غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة».

وسلمت القسام أمس الاثنين، جثة أسير إسرائيلي إلى الصليب الأحمر، والذي نقلها بدوره إلى جيش الاحتلال داخل قطاع غزة.

وأوضحت أن الرفات تم العثور عليها خلال أعمال حفر في حي التفاح بمدينة غزة.

في حين قالت حكومة الاحتلال إن أجزاء الجثة التي سلّمتها «حماس» لتل أبيب، تعود لأسير إسرائيلي تم تخليص أجزاء من رفاته قبل عامين بعملية نفذها الجيش في غزة.



