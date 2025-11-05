الصين تعلق الرسوم على المنتجات الزراعية الأمريكية

علقت الصين الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها على مجموعة من المنتجات الزراعية الأمريكية، بعد أن خفضت واشنطن الرسوم الجمركية الأمريكية المتعلقة بتهريب مكونات مخدر الفنتانيل على السلع الصينية إلى النصف.

وأكدت وزارة المالية الصينية في إشعار صدر اليوم الأربعاء اعتزامها تعليق جميع الرسوم الجمركية المفروضة في 4 مارس على فول الصويا ومنتجات زراعية أمريكية أخرى، بما في ذلك الذرة والقمح والذرة الرفيعة والدجاج.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الإلغاء - الذي سيدخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر، يأتي بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرين تنفيذيين، لخفض الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل على الصادرات الصينية إلى 10%، وخفض معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة على المنتجات الصينية من 34% إلى 10%.

تعد هذه الخطوات جزءا من اتفاقية تجارية أوسع نطاقًا توصل إليها ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، وتستمر لمدة عام. وقد ساهمت الاتفاقية،، مؤقتًا على الأقل، في استقرار علاقة كانت مضطربة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقبل قمتهما في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، كان الزعيمان عالقين في دوامة من الإجراءات والردود الانتقامية التجارية. وقد عززت هذه الانفراجة التفاؤل بشأن انتعاش التجارة الزراعية بين البلدين، مما ساعد على رفع أسعار الحبوب العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا في بورصة شيكاجو للسلع بنسبة تصل إلى 1% خلال ساعات التداول الآسيوية اليوم الأربعاء.

وتجنب المشترون الصينيون فول الصويا الأمريكي مع تصاعد التوترات بين الجانبين، وتوسعوا في استيراد السلعة من دول أمريكا الجنوبية وبخاصة البرازيل والأرجنتين.

وقبيل اتفاق ترامب وشي من أمريكا الجنوبية اشترت الصين أولى شحناتها من فول الصويا الأمريكي خلال الموسم الحالي قبل أيام من قمة كوريا الجنوبية، ثم اشترت المزيد من الشحنات بعد الاجتماع. وبلغت قيمة مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي في العام الماضي أكثر من 12 مليار دولار.

ومع ذلك، من المرجح أن يواجه فول الصويا الأمريكي رسوم جمركية صينية بنسبة 13% حتى بعد تخفيض الرسوم الجمركية، وفقا للتجار.