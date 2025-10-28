الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة المرتكبة في حق المدنيين بمدينة الفاشر

تتابع الجامعة العربية بقلق شديد تطورات الأوضاع في الفاشر بعد قرار القوات المسلحة الانسحاب منها، وما تتناقله وسائل الإعلام من تقارير أممية، وإعلامية حول جرائم مروعة ترتكب في حق المدنيين العالقين في مدينة الفاشر.

وإذ تدين الجامعة العربية بأقصى العبارات الجرائم ضد المدنيين الأبرياء والعزل من الشيوخ والنساء والأطفال، فإنها تدعو إلى الوقف الكامل للأعمال القتالية في هذه المدينة، التي تتعرض لحصار من قوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) الذي طالب برفع هذا الحصار فوراً.

وجددت الجامعة في بيان عبر موقعها الرسمي، مساء الثلاثاء، دعوتها لحماية المدنيين والسماح لمن يرغب بمغادرتها دون عوائق، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى الفاشر وما حولها، وتقديم جميع المسئولين عن أي انتهاكات إلى المحاكمة.

وتؤكد الجامعة العربية على أن الوضع الراهن يهدد استقرار السودان ووحدته الإقليمية والسلم والاستقرار الإقليميين، داعية إلى ضرورة تنسيق جميع الجهود لتفعيل الضغوط الإيجابية لوضع حد لأعمال العنف غير المسبوقة، والعمل بكل قوة من أجل استعادة السلم والاستقرار في البلاد.

وأمس الاثنين، تعهد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالقصاص لأهالي مدينة الفاشر الذين تعرضوا لـ«قتل ممنهج» خلال الأحداث التي شهدتها المدينة، مؤكداً عزم القوات المسلحة والقوات المساندة «على المضي حتى تطهير الأرض من كل دنس والقضاء على المرتزقة والقتلة».

وأوضح البرهان في كلمة تلفزيونية أن قيادة الجيش في الفاشر قررت، بعد تقديرات أمنية، مغادرة المدينة مؤقتاً «لجلاء ما لحق بها من تدمير ومخاطر على المدنيين»، وأن هذا الإجراء اتُخذ لتجنُّب مزيد من الخسائر بين السكان.

وأضاف أن ما حدث في الفاشر «محطة من محطات العمليات العسكرية التي فرضت علينا كشعب سوداني»، مشدداً على أنّ الشعب السوداني والقوات المسلحة «مسنودان» وقادران على حسم المعركة.

وجاءت تصريحات البرهان بعد سيطرة ميليشيا الدعم السريع على مقر الفرقة السادسة مشاة في الفاشر، وما رافق ذلك من أنباء عن تدهور الوضع الإنساني وانقطاعات واسعة في الاتصالات والاحتجاجات المحلية، وفق تقارير صحفية ومصادر ميدانية.