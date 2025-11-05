تتجه الأنظار مساء اليوم، الأربعاء، إلى ملعبي الاتحاد في إنجلترا ويان بريدل في بلجيكا، اللذين يحتضنان مواجهتين من العيار الثقيل ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لموسم 2025-2026.

في مانشستر، يستضيف السيتي نظيره بوروسيا دورتموند في قمة مرتقبة يسعى خلالها "السيتيزنز" لتأكيد صحوتهم الأوروبية ومواصلة الزحف نحو صدارة المجموعة، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية محليًا وقاريًا.

وتخوض كتيبة بيب جوارديولا اللقاء متسلحة بعاملي الأرض والجمهور، حيث يمتلك الفريق الإنجليزي سبع نقاط متساويًا مع دورتموند، لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف، وحقق السيتي الفوز على نابولي وفياريال وتعادل مع موناكو، فيما تفوق دورتموند على أتلتيك بيلباو وكوبنهاجن بعد تعادل مثير برباعية أمام يوفنتوس.

ويعوّل مانشستر سيتي على هدافه إيرلينج هالاند الذي يعيش فترة تألق بعد تسجيله ثنائية أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي، إلى جانب دعم كبير من الثلاثي فودين ودوكو وسافينيو، ومن المتوقع أن يبدأ السيتي اللقاء بتشكيل يضم: دوناروما، نونيز، أوريلي، روبن دياز، جفارديول، رايندرز، فودين، نيكو جونزاليس، دوكو، سافينيو، وهالاند.

أما بوروسيا دورتموند المنتشي بفوزه الأخير في الدوري الألماني على أوجسبورج وصعوده للمركز الثاني، فيسعى لرد الاعتبار وتحقيق فوز ثمين خارج الديار يعزز من حظوظه في التأهل، خاصة وأن المواجهات التاريخية بين الفريقين تميل لصالح السيتي بأربعة انتصارات مقابل ثلاثة لدورتموند وتعادلين.

ويُنتظر أن يدخل دورتموند اللقاء بتشكيل يضم: كوبيل، أنتون، شلوتربيك، بنسبعيني، رايرسون، سابيتزر، نميشا، سفينسون، أديمي، جيراسي، وبيير.

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إدارة المباراة للحكم البولندي شيمون مارتشينياك، يعاونه توماس ليستكويتز وآدم كوبسيك، فيما يتولى توماس كوياتوفسكي مسؤولية تقنية الفيديو.

وفي بلجيكا، يحل برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على كلوب بروج في مواجهة لا تقل إثارة، حيث يسعى الفريق الكتالوني بقيادة هانز فليك إلى الخروج من "عنق الزجاجة" بعد بداية متذبذبة في البطولة.

ويطمح برشلونة لاستعادة هيبته الأوروبية وتثبيت أقدامه في المنافسة، بعد تراجع نتائجه محليًا وخسارته مرتين في آخر خمس مباريات بالدوري الإسباني، ويعوّل فليك على تألق الثلاثي لامين يامال، ماركوس راشفورد، وفرينكي دي يونج في قيادة الهجوم الكتالوني.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بتشكيل يضم: تشيزني، بالدي، خوان جارسيا، باو كوبارسي، كوندي، دي يونج، فيرمين لوبيز، كاسادو، راشفورد، فيران توريس، ويامال.

أما كلوب بروج، المنتعش بنتائجه الجيدة في الدوري البلجيكي تحت قيادة مدربه نيكي هاين، فيأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة مدوية أمام العملاق الإسباني.

ويخوض اللقاء بتشكيل يضم: جاكيرز، ميشيل، أوردونيز، ماير، ساب، ستانكوفيتش، فوريس، أودور، فاناكن، تزوليس، وتريزولدي.

ويدير اللقاء الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، ويعاونه آدم نان وجاري بيسويك، بينما يتولى كريس كافاناج مهمة الحكم الرابع، وستيف أتويل تقنية الفيديو بمساعدة الأسكتلندي أندرو دالاس.