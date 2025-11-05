يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس صادير جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، وذلك في أول زيارة رسمية لرئيس قيرغيزي إلى مصر.

ومن المقرر أن يشهد مراسم الاستقبال الرسمي بقصر الاتحادية، عزف السلامان الوطنيان للبلدين ويستعرض الرئيسان حرس الشرف، ثم عقدت جلسة مباحثات ثنائية يعفبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين.

ومن المقرر أيضاً أن تتناول المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وقيرغيزستان في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.