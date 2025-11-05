 اليوم.. السيسي يستقبل رئيس جمهورية قيرغيزستان في أول زيارة رسمية إلى مصر - بوابة الشروق
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 9:20 ص القاهرة
اليوم.. السيسي يستقبل رئيس جمهورية قيرغيزستان في أول زيارة رسمية إلى مصر

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأربعاء 5 نوفمبر 2025 - 8:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 نوفمبر 2025 - 8:55 ص

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس صادير جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، وذلك في أول زيارة رسمية لرئيس قيرغيزي إلى مصر.

ومن المقرر أن يشهد مراسم الاستقبال الرسمي بقصر الاتحادية، عزف السلامان الوطنيان للبلدين ويستعرض الرئيسان حرس الشرف، ثم عقدت جلسة مباحثات ثنائية يعفبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين.

ومن المقرر أيضاً أن تتناول المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وقيرغيزستان في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 


