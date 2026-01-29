جوتيريش: على إسرائيل الانسحاب بشكل كامل من قطاع غزة

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما يشمل انسحابها الكامل من القطاع ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية به.

وفي مؤتمر صحفي، قال جوتيريش، إن وقف إطلاق النار في غزة يُوصف بأنه "تقليل لإطلاق النار" بدون وقفه.

جاء ذلك فيما تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وأكد جوتيريش، ضرورة وقف فعلي لإطلاق النار بغزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يعني الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتمهيد الطريق أمام تحويل حل الدولتين إلى واقع.

وتابع: "نعارض بشدة التحركات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك بناء المستوطنات غير القانونية، وعمليات الهدم والإخلاء، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية".