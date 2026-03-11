موسكو تؤكد أن أحد أهدافها في الحرب هو نزع سلاح أوكرانيا

أكدت موسكو هدفها في الحرب المتمثل في نزع سلاح أوكرانيا، وذلك في أعقاب هجوم صاروخي أوكراني على مصنع روسي، أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

ونقلت وكالات أنباء روسية اليوم الأربعاء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن نزع سلاح كييف والقضاء على احتمالية شن مثل هذه الهجمات من أهداف روسيا.

كما وجه اتهامات للمملكة المتحدة، قائلا إن الهجوم على المصنع لم يكن ليكون ممكنا بدون متخصصين بريطانيين.

وأعلن الحاكم الكسندر بوجوماز مقتل 6 أشخاص وإصابة 42 آخرين في هجوم على مدينة بريانسك بغرب روسيا أمس الثلاثاء. ووفقا للبيان، فإن 29 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى. ولم يقدم أي تفاصيل بشأن موقع الانفجار بالتحديد.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي وهيئة الأركان العامة في كييف تنفيذ هجوم على مصنع للمكونات الإلكترونية في بريانسك، التي تعد مهمة لإنتاج الأسلحة في روسيا.

وقالت هيئة الأركان العامة، إن الجيش الأوكراني استخدم صواريخ ستورم شادو البريطانية.

وأوضح بيسكوف، أن مدينة إسطنبول التركية يمكن أن تكون موقع الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا بوساطة أمريكية.

وأضاف أن جميع الأطراف تؤيد ذلك. مع ذلك لم ترد معلومات دقيقة بشأن موعد المباحثات أو موقعها.