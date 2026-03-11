ألمانيا والنمسا تعلنان الإفراج عن احتياطياتهما من النفط للسيطرة على ارتفاع الأسعار

أعلنت ألمانيا والنمسا أنهما ستفرجان عن نفط من احتياطياتهما بعد طلب من الوكالة الدولية للطاقة من أعضائها بالإفراج عن 400 مليون برميل للمساعدة في السيطرة على الارتفاعات في أسعار الطاقة بسبب حرب إيران.

وقالت اليابان أيضا، إنها ستفرج عن بعض احتياطياتها بدءا من الاثنين المقبل.

وكان أكبر إفراج جماعي عن مخزونات الطوارئ للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة يبلغ 182.7 مليون برميل، في أعقاب صدمة قطاع الطاقة التي أحدثها الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه، اليوم الأربعاء، إن البلاد ستفرج عن أجزاء من احتياطياتها من النفط بعد طلب الوكالة الدولية للطاقة من الدول الأعضاء بها مساء أمس الثلاثاء "أن تفرج عن احتياطيات تصل إلى 400 مليون برميل، أي 54 مليون طن".

ولدى الدول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة حاليا أكثر من 1.2 مليار برميل من المخزونات النفطية للطوارئ العامة، فيما هناك 600 مليون برميل من مخزونات شركات النفط تحت الالتزام الحكومي.

وهاجمت إيران سفنا تجارية عبر الخليج، في رد فعل على ضربات الولايات المتحدة وإسرائيل عليها، لتصعد حملة الضغط على المنطقة الغنية بالنفط فيما تتزايد المخاوف بشأن الطاقة العالمية. وأوقفت إيران فعليا حركة الشحن في مضيق هرمز الذي تعبر منه خمس تجارة النفط من الخليج إلى المحيط الهندي.

وأعلن وزراء الطاقة في دول مجموعة السبع أمس الثلاثاء دعمهم من حيث المبدأ "اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة الوضع، بما في ذلك استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية".

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة، فإن حجم صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة يبلغ حاليا أقل من 10% منه في مستويات ما قبل الحرب.