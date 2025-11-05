دعا مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين إلى الكف عن استخدام الأكاذيب كأداة للدبلوماسية.



وقال فلين في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "أعتقد أننا بحاجة إلى التوقف عن استخدام الأكاذيب كأداة لدبلوماسيتنا"، مشيرا إلى أن الدول الغربية انتهكت مرارا التزاماتها بعدم توسع حلف "الناتو" شرقا.

وفي وقت سابق، أعرب ترامب عن تفهمه لموقف روسيا المعارض لانضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".

وقال ترامب: "لسنوات عديدة، حتى قبل بوتين، قالت روسيا إن "الناتو" لا ينبغي أن يرتبط أبدا بأوكرانيا. كان الأمر كما لو كان منحوتا على الحجر. وبعد ذلك قال بايدن إن أوكرانيا يجب أن تكون قادرة على الانضمام إلى حلف "الناتو". وبهذا الشكل، فإن روسيا تحصل على "الناتو" على أعتابها مباشرة. لا أستطيع إلا أن أتفهم مشاعرهم حول هذا الأمر".

في السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطا غير مسبوق لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها الغربية. وقد أعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء حشد الحلف لقواته في أوروبا، فيما أعلنت وزارة الخارجية انفتاحها على الحوار، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب أن يتخلى عن مساره نحو عسكرة القارة.

وأكد الكرملين أن موسكو لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.