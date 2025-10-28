وزير خارجية السعودية والرئيس السوري يؤكدان الرغبة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بسوريا

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان اليوم الثلاثاء خلال لقائهما مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقر إقامته بالرياض، اليوم الثلاثاء، الرغبة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن الرئيس السوري استقبل في مقر إقامته بالرياض، اليوم الثلاثاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وذلك على هامش زيارة الشرع للمملكة للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025.

وأضافت "واس" أن الجانبين السعودي والسوري استعرضا "خلال اللقاء العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات"، بالإضافة إلى "مناقشة قنوات التعاون الاقتصادي في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتقنية وغيرها في ظل رغبة قيادتي البلدين في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا، وتنمية العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين".

واجتمع الشرع كذلك في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني.

ويجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة عمل اليوم الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويشارك في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وسيلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة الأمير محمد بن سلمان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وخصوصاً فيما يتعلق بمجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما ذكرته مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية لوكالة "سانا".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الشرع كلمة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، كما سيجتمع مع كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية العالمية.