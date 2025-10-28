فرديناند ينتقد سلوت: على ليفربول أن يتعامل مع الكرة الثانية في البريميرليج

وجه ريو فرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، انتقادات لمدرب ليفربول الهولندي آرني سلوت، عقب سلسلة الهزائم التي تلقاها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال فرديناند في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية إن جماهير ليفربول تشعر بالحيرة من أسلوب حديث سلوت، موضحًا: «نريد من المدربين أن يتحدثوا بوضوح وصراحة، لكن تصريحات سلوت تثير تساؤلات حول رؤيته الفنية».

وأضاف المدافع الإنجليزي السابق أن تنوع أساليب اللعب لا يمكن أن يكون مبررًا للخسارة، مؤكدًا:«إذا واجهت فريقًا يعتمد على الكرات الطويلة، فعليك أن تكون مستعدًا لذلك. ليفربول يمتلك لاعبين من الطراز العالمي مثل فان دايك وكوناتي، وهما من أفضل المدافعين في العالم، إضافة إلى ظهيرين أنفق النادي عليهما الكثير».

وشدد فرديناند على ضرورة التكيف مع أساليب المنافسين في الدوري الإنجليزي، قائلًا:«الكرة الثانية من أهم عناصر اللعب في البريميرليج، ويجب أن يكون الفريق قادرًا على التعامل معها من خلال تقارب خطوطه واستحواذه على الكرات المرتدة».

ويعيش ليفربول فترة صعبة بعد تلقيه أربع هزائم متتالية أمام برينتفورد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وكريستال بالاس، ليتراجع إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق سبع نقاط عن المتصدر أرسنال.

ويستعد «الريدز» لمواجهة كريستال بالاس مجددًا مساء الأربعاء ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.