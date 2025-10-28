مدير المتحف المصري الكبير: دمج الفكرة الجمالية مع متطلبات عرض القطع الأثرية بما يعكس حضارتنا القديمة

قال المهندس أيمن هيكل مدير مشروع المتحف المصري الكبير، أن العمل على المشروع أخذ في اعتباره أدق التفاصيل بدءًا من الجوانب الجمالية وصولًا إلى الجوانب الوظيفية والأثرية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح" مع باسم طبانة ومروة فهمي، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن كل عنصر في التصميم قد تم تخطيطه بعناية، بما يتناسب مع احتياجات المتحف، وخصوصًا تلك المتعلقة بعرض المقتنيات الأثرية.

وأشار إلى دمج الفكرة الجمالية مع متطلبات عرض القطع الأثرية بشكل يعكس الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح أنّ التصميم استلهم العديد من عناصره من دراسة المواقع الأثرية المصرية القديمة، لافتًا إلى التركيز على كيفية تعامل المصريين القدماء مع المباني والمعابد، مثل الأسقف المرتفعة والضخمة التي تمنح الزائر شعورًا بالضآلة أمام العظمة التاريخية.

وأشار إلى أن المدخل الرئيسي للمتحف مستوحى من مدخل معبد "حتشبسوت"، في حين أن السلالم الداخلية تشبه تلك الموجودة في المعابد القديمة، مما يضفي على المتحف طابعًا ملكيًا وفخمًا.

وفيما يخص الموقع الجغرافي للمتحف، أشار هيكل إلى أن التصميم يراعي موقع المتحف بالقرب من الأهرامات الثلاثة، حيث تم توجيه جميع الواجهات نحو الأهرامات لضمان رؤية متكاملة لها من أي نقطة داخل المتحف.

وأكد أن هذا التوجيه تم بدقة ليتماشى مع شعاع خاص يربط بين رؤوس الأهرامات، مما يجعل الزائر يشعر بحضور الحضارة المصرية القديمة في كل زاوية من المتحف