الزراعة تعلن إزالة 287 حالة تعد على الأراضي الزراعية وتكثيف المرور المفاجئ بالمحافظات

أعلنت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نتائج حملاتها المكبرة خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن إزالة نحو 287 حالة تعد في المهد على مستوى الجمهورية، من بينها إزالة 4 حالات تعديات سابقة.

وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وفي إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها خطاً أحمر وأمنا قوميا، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات في مهدها.

وأوضح راشد أن مهندسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي واصلوا مرورهم الميداني الدوري والمكثف لمتابعة سير العمل ورصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، والإجراءات الفورية والعاجلة التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، وازالة التعديات في مهدها، حيث شملت الجولات هذا الاسبوع محافظات: البحيرة، الجيزة، بني سويف، والقليوبية.

وأضاف أن هذه الجولات تستهدف التأكد من يقظة غرف العمليات بالمحافظات، وسرعة الاستجابة للبلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات، والأجهزة الأمنية المعنية.

وفي سياق متصل، قام رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بزيارة مفاجئة لمحافظة الغربية، لمتابعة الأداء على أرض الواقع، والتأكد من تفعيل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنسيق مع المعنيين والمرور الدوري، تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة.