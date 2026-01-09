أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه كان يشجع المنتخب المغربي خلال مونديال 2022، مشيرًا إلى أن تجربة المدرب الوطني وليد الركراكي مع أسود الأطلس تُعد نموذجًا ملهمًا للمدربين المحليين.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025:"كنت أشجع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 وهذا طبيعي لأننا إخوة، وبطولة المغرب 2025 تعد من أفضل البطولات التي أقيمت حتى الآن."

وعن المدربين الوطنيين والأجانب، أضاف:"أحترم جميع المدربين من مختلف الجنسيات، لكن أفضل أن يتولى المدرب الوطني مسؤولية منتخب بلاده. أنا أساند تجربة وليد الركراكي مع المغرب التي تحقق نتائج مميزة، ووجود المدرب الوطني مع منتخب بلاده أمر إيجابي."

وفيما يخص مواجهة إيمرس فاي مدرب كوت ديفوار، أوضح حسام حسن:"دائمًا ما أنحاز لتجربة المدرب الوطني، مع احترام جميع الجنسيات والمنتخبات، فالتجارب المختلفة تثري كرة القدم."

وأشار المدير الفني للفراعنة إلى أن تجربة الركراكي كانت ناجحة وملهمة بعدما قاد المغرب إلى نصف نهائي مونديال 2022، كما ذكر أن جمال بلماضي حقق إنجازات كبيرة مع الجزائر، وحسن شحاتة حقق ألقاب أمم إفريقيا 2006 و2008 و2010 مع مصر.

وتابع:"المدرب الوطني قادر على إيصال رسائله للاعبين وتحفيزهم وغرس الروح القتالية لديهم، بجانب الجوانب الفنية."

أكمل حسام حسن حديثه بالتأكيد على صعوبة جميع مباريات البطولة، قائلًا: "الكرة الإفريقية تتطور باستمرار، وإمكانيات المغرب ساعدت على نجاح البطولة بفضل الملاعب الجيدة والأجواء الرائعة."

أتم حسام حسن بإيضاح واقعة جماهير المغرب، قائلًا:" لم ألاحظ مطلقًا ما تردد بشأن استفزاز الجماهير المغربية، فظروف مباراة بنين وحدها وضعتنا تحت ضغط كبير، بعد هدف صلاح شعرنا بسعادة كبيرة، وكانت إشاراتي للجماهير تعبيرًا عن الاستمرار في البطولة، ولو خُيّرت قبل انطلاق المنافسات لاختيار بلد الاستضافة، لاخترت المغرب دون تردد، في ظل العلاقة المميزة التي تجمعنا بالمغرب في كرة القدم وخارجها، وعلى مختلف المستويات".

وجاءت تصريحات المدير الفني للفراعنة لتوضح موقفه وتنفي الأنباء التي ترددت عن تعمده استفزاز الجماهير المغربية عقب مواجهة مصر وبنين في دور ثمن النهائي.