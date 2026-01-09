رئيسة وزراء إيطاليا تعارض أي محاولة أمريكية للسيطرة على جرينلاند

أعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني اليوم الجمعة عن معارضتها لأي محاولة من قبل أمريكا للسيطرة على جرينلاند.

وقالت ميلوني للصحفيين اليوم الجمعة، خلال مؤتمرها الصحفي السنوي: "لن نوافق على أي عمل عسكري أمريكي ضد جرينلاند. لن يكون ذلك في مصلحة أحد ولا حتى أمريكا"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأثارت التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال الاستيلاء على جرينلاند، وهي منطقة دنماركية شبه مستقلة، قلق المسئولين في جميع أنحاء أوروبا، ما أثار انتقادات من دول من بينها فرنسا.