 الداخلية تضبط 548 ألف عبوة سجائر محجوبة عن التداول - بوابة الشروق
الجمعة 9 يناير 2026 2:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
النتـائـج تصويت

الداخلية تضبط 548 ألف عبوة سجائر محجوبة عن التداول

محمود عبدالسلام
نشر في: الجمعة 9 يناير 2026 - 2:04 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يناير 2026 - 2:04 م

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، عدة حملات استهدفت جرائم حجب السجائر عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المحدد.

أسفرت جهود تلك الحملات خلال الشهر الماضي، عن ضبط 10282 قضية متنوعة بمضبوطات بلغت 548138 عبوة سجائر – 62136 قطعة سجائر إلكترونية، ومستلزمات – 48,291 طن تبغ، وذلك على النحو التالي:

ضبط قضية حجب واحتكار، بمضبوطات 13,500 عبوة سجائر– 10500 قطعة مستلزمات شيشة.

كما تم ضبط 10055 قضية بيع بأزيد من السعر، بمضبوطات 117019 عبوة سجائر.

كما تم ضبط 226 قضية مجهولة المصدر، بمضبوطات 417619 عبوة سجائر – 51636 قطعة سجائر إلكترونية – 48,291 طن تبغ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك