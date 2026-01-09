الداخلية تضبط 548 ألف عبوة سجائر محجوبة عن التداول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، عدة حملات استهدفت جرائم حجب السجائر عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المحدد.

أسفرت جهود تلك الحملات خلال الشهر الماضي، عن ضبط 10282 قضية متنوعة بمضبوطات بلغت 548138 عبوة سجائر – 62136 قطعة سجائر إلكترونية، ومستلزمات – 48,291 طن تبغ، وذلك على النحو التالي:

ضبط قضية حجب واحتكار، بمضبوطات 13,500 عبوة سجائر– 10500 قطعة مستلزمات شيشة.

كما تم ضبط 10055 قضية بيع بأزيد من السعر، بمضبوطات 117019 عبوة سجائر.

كما تم ضبط 226 قضية مجهولة المصدر، بمضبوطات 417619 عبوة سجائر – 51636 قطعة سجائر إلكترونية – 48,291 طن تبغ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.