أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء إبرام اتفاقات تجارية واستثمارية بقيمة 6.4 مليار جنيه إسترليني (8.6 مليار دولار) مع السعودية، وذلك عقب اجتماعات عقدتها وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز في الرياض بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج.

وأوضحت الحكومة البريطانية، أن الاتفاق يشمل تمويل صادرات بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني من هيئة تمويل الصادرات البريطانية لمشاريع في السعودية، مما سيساعد الشركات البريطانية على الفوز بعقود، وفقاً لوكالة رويترز.

وأشار البيان أن هناك أيضا صفقات استثمارية بملايين الجنيهات الإسترليني تشمل المؤسسات البريطانية: أبردين إنفستكورب وباركليز وإتش.إس.بي.سي، وشركة الذكاء الاصطناعي كوانتكسا.