وزيرة التعليم الألمانية تزور نصب ياد فاشيم في إسرائيل

تبدأ وزيرة التعليم الألمانية كارين برين رسميا زيارتها لإسرائيل اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تزور الوزيرة اليوم نصب "ياد فاشيم" التذكاري في القدس، وهو أكبر موقع على مستوى العالم لإحياء ذكرى ضحايا محرقة النازية (الهولوكوست).

وكان قد أُعلن في سبتمبر الماضي عن خطط لإنشاء فرع لنصب "ياد فاشيم" في ألمانيا، والذي من المحتمل أن يُقام إما في ولاية بافاريا أو في شمال الراين-ويستفاليا أو في سكسونيا. و من المنتظر اتخاذ قرار بشأن الموقع في النصف الأول من عام 2026.

ووصلت برين، التي تنحدر من أصول يهودية، إلى إسرائيل مساء أمس الأحد في زيارة تستغرق عدة أيام. ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة اليوم الاثنين نظيرها الإسرائيلي يوآف كيش، كما ستزور المركز الثقافي "بيت بن يهودا".