وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى حازم فتوح، وكيل أعمال التونسي، سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، تقدم اللاعب بشكوى ضد إدارة النادي لدى اتحاد الكرة بسبب التأخر في صرف رواتبه ومستحقاته المالية.

صرح فتوح عبر قناة أون سبورت 1 "الجزيري يتقبل أوضاع الزمالك، ولم يتقدم بأي شكوى أو إنذار طوال الفترة الماضية تقديرا للنادي وجماهيره".

أضاف "تأخر المستحقات أمر يُسأل عنه إدارة الزمالك ومسؤوليه، وأظن أنها مشكلة تواجه جميع اللاعبين، إنها أزمة عامة".

وأوضح أيضا "تعاقد سيف الجزيري مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وقد رفض أكثر من عرض خلال الصف الماضية من أندية إماراتية وقطرية".

وبرر وكيل اللاعبين "سيف الجزيري يريد الاستمرار مع الزمالك لتحقيق الألقاب، ولتطلعه لأن يكون أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي".

وأتم حازم فتوح "الجزيري لديه من الخبرات الكافية لتجاوز أي تراجع في مستواه الفني، وأثبت ذلك في مباراتي ديكيداها الصومالي في كأس الكونفدرالية".