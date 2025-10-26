فرق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية تتعرف على تاريخ تبة الشجرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت إدارة السياحة بالإسماعيلية أولى الجولات السياحية للفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين "اليوبيل الفضي"، برعاية اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية.

ورافقت أعضاء إدارة السياحة الفرق إلى زيارة تبة الشجرة إحدى أبرز معالم المحافظة، وذلك تحت إشراف مدير إدارة السياحة أشرف سليمان، بهدف إبراز مقومات الإسماعيلية السياحية والتاريخية، وتعزيز دور المهرجان في دمج الفنون بالتراث وتنشيط السياحة الثقافية.

واستمتع المشاركون بأجواء مميزة تعكس الطابع التاريخي للموقع وتعرفوا خلالها على جانب من تاريخ الإسماعيلية العريق وما شهدته أرضها من بطولات للجيش المصري أثناء حرب أكتوبر المجيدة.

وتُعد تبة الشجرة من المواقع العسكرية التاريخية الهامة الواقعة شرق مدينة الإسماعيلية، وتمثل متحفًا حربيًا يوثق بطولات قواتنا المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة.

يقام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الخامسة والعشرين خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر بمشاركة 25 فرقة من 13 دولة، ويُعد أحد أبرز الأحداث الثقافية التي تؤكد مكانة الإسماعيلية كعاصمة للفنون والثقافة وملتقى للحضارات.