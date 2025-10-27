وزيرة الخزانة البريطانية تتوجه إلى السعودية بحثا عن النمو الاقتصادي

تقود وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز وفدا بريطانيا إلى السعودية، بحثا عن النمو الاقتصادي قبل أقل من شهر من موعد تقديم ميزانية قد تكون صعبة.

وستغتنم ريفز الزيارة إلى الرياض في محاولة لإحراز تقدم في اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وستحضر ريفز، وهي أول وزير خزانة يزور الخليج منذ ست سنوات، مبادرة مستقبل الاستثمار وستلتقي بكبار أفراد العائلة المالكة السعودية، وشخصيات من الإدارة الأمريكية، ورؤساء الأعمال العالميين.

ومن المتوقع صدور سلسلة من الإعلانات حول الاستثمار بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة.

وقالت وزيرة الخزانة: "أولويتنا الأولى هي النمو، لذلك أنا أحمل عرض بريطانيا للاستقرار، والمرونة التنظيمية، والخبرة العالمية مباشرة إلى واحدة من أهم مراكز التجارة والاستثمار في العالم، لتصب في هذه الحالة في مصلحتنا الوطنية".

وأضافت:"بعد صفقاتنا التاريخية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، نحن مصممون على البناء على هذا الزخم من خلال المضي قدما وبسرعة أكبر في الشراكات التي تخلق وظائف جيدة، وتعزز الأعمال، وتجلب الاستثمار إلى المجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة – من الشمال الشرقي إلى ممر أكسفورد-كامبريدج".