أشاد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، بشخصية محمد صلاح قائد الفريق ونجم ليفربول الإنجليزي، وأهمية دوره مع الفريق.

قال إبراهيم حسن "صلاح جميل وذكي جدا، ودماغه حاضرة معنا في كل التفاصيل، ويدرك كل السلبيات بشأن ما ينقص اللاعبين".

أضاف عبر قناة أون سبورت "عقليته ما شاء الله، إنه شخصية ذكية، وبعد الاحتكاك به، تبين لنا أنه في حتة تانية، ووجوده مهم للغاية، واللاعبون يحبونه، ويكسر العديد من الأرقام".

وتابع "الروح بين اللاعبين والجهاز أمر فوق الوصف، ولكن هناك من يحاول الهدم، ونعمل وسط ضغوط دائمة لإبعادنا عن المشهد، لأننا نعمل بكل جدية حبا في مصر، فالانتصارات تهزم أي محاولات للهدم".

وبشأن طموح المنتخب في كأس الأمم، قال إبراهيم حسن "طموحنا فوق الوصف، لا مجال للتمثيل المشرف، بل طموحنا يفوق تطلعات الجماهير، شخصيتنا تحزن من الخسارة في مباراة ودية، بل نريد الفوز بكل شيء".

وشدد مدير المنتخب "سننافس لآخر لحظة، وسنحاول الوصول لأبعد مكانة، وسننتحر في كأس الأمم من أجل النجاح والفوز باللقب ورفع اسم مصر".

وأتم إبراهيم حسن "لقد سبق أن تفوقنا على المغرب، ولماذا لا نكرر تفوقنا عليهم، نحن قادرون على كل شيء بشرط المساندة من الجميع".