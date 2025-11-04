سائق مسن ينجو بعد سقوط سيارته فوق فتحة تهوية في مرآب بمدينة ألمانية

نجا سائق يبلغ من العمر 90 عاما دون أن يصاب بأذى بعدما اصطدمت سيارته الرياضية أمس الاثنين بجدار خرساني في مرآب سيارات بمدينة لودفيجسبورج الألمانية، واخترقته لتتدلى فوق فتحة تهوية، حسبما أفادت الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن الجزء الخلفي من السيارة اصطدم بالجدار واخترقه، ما أدى إلى تعليق السيارة على ارتفاع نحو خمسة أمتار فوق أرضية الفتحة، واحتجاز السائق داخلها. وتدخل رجال الإطفاء لتحريره من السيارة.

ولاستعادة السيارة الرياضية، قام أفراد خدمات الطوارئ بإنزالها بعناية إلى داخل الفتحة بعد تأمينها، وفقا لما ذكرته الشرطة. وقُدِّرت الأضرار بنحو 95 ألف يورو. ولا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق.