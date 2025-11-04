بنجلاديش تشكر تركيا على دعمها لمسلمي الروهنجيا

شكر كبير مستشاري الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، محمد يونس، تركيا على دعمها القوي لمسلمي الروهنجيا​​​​​​​، مؤكدا استعداد بلاده للعمل عن كثب معها.

جاء ذلك في تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، أشار فيها إلى أنه استقبل رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين تركيا وبنجلاديش، النائب التركي محمد عاكف يلماز، والوفد البرلماني المرافق له.

وأضاف يونس، أنه خلال اللقاء الذي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار والمبادرات الإنسانية، أكد يلماز، أن تركيا وبنجلاديش تربطهما علاقات ثقافية وتاريخية عميقة.

وأشار يلماز، إلى الزيارة التي أجراها الوفد في 2 نوفمبر إلى منطقة "كوكس بازار" البنجالية التي يعيش فيها مسلمو الروهنجيا، حيث تم اطلاعهم على أنشطة المساعدات الإنسانية التي تنفذها المؤسسات التركية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المستشفى الميداني التركي.

وأعرب يونس، عن شكره لتركيا على دعمها القوي لمسلمي الروهينجا، داعيا رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار في بنجلاديش.

وأكد يونس، أنه منذ توليه منصبه يركز على تعزيز العلاقات مع تركيا، قائلاً: "الوضع الذي يعيشه مجتمع الروهينجا لا يزال من أكثر الأزمات الإنسانية مأساوية في عصرنا، فهؤلاء الناس يعانون فقط لأنهم مسلمون ولأن جنسيتهم سُلبت منهم".

ووجه يونس، شكره إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان على دعمهما الكبير في مجالات المساعدات الإنسانية والتنمية، وعلى تضامنهما مع بنجلاديش، مؤكداً أن بلاده مستعدة للعمل يداً بيد مع تركيا لفتح آفاق جديدة للتعاون.

وعام 2012، اندلعت اشتباكات بين مسلمين وبوذيين في إقليم أراكان في ميانمار؛ ما أدى إلى مقتل الآلاف معظمهم من المسلمين وإحراق مئات المنازل والمحال التجارية.

وبذريعة تنفيذ هجمات على مخافر حدودية في أراكان في 25 أغسطس 2017، شن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهنجيا في أراكان؛ ما أسفر عن مقتل آلاف منهم ولجوء أكثر من مليون إلى بنجلاديش التي لا تزال تستضيفهم.