تبادل الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الاتهامات بشأن التصعيد في مدينة حلب شمالي البلاد، الأربعاء، وسط روايات متناقضة حول القصف والحصار والوضع الأمني في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن قوات قسد تواصل استهداف أحياء حلب بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة والمتوسطة، مما أسفر عن خسائر في صفوف المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت أن قوات سوريا الديمقراطية "منعت مئات الأهالي من مغادرة حيي الشيخ مقصود والأشرفية عبر إطلاق النار لترهيبهم"، كما اتهمتها بـ"تفخيخ طرق رئيسية وفرعية وأغراض عامة وخاصة داخل الحيين".

في المقابل، نفت القيادة العامة لـ"قسد" الاتهامات، مؤكدة أن الحيين محاصران بالكامل من قبل "فصائل حكومة دمشق" منذ أكثر من 6 أشهر، ولا يشكلان أي تهديد عسكري أو منطلق لهجوم على مدينة حلب.

وشددت على أن قواتها لا تمتلك وجودا عسكريا في المدينة بعد انسحاب "موثق وعلني" وتسليم الملف الأمني لقوى الأمن الداخلي، معتبرة أن الاتهامات "مفبركة" لتبرير الحصار والقصف.

ودعت قوات سوريا الديمقراطية الدول الضامنة والجهات المعنية داخل الحكومة السورية إلى "الوقف الفوري للحصار والقصف"، محذرة من تداعيات خطيرة قد تعيد سوريا إلى "ساحة حرب مفتوحة" إذا استمر استهداف المدنيين في الشيخ مقصود والأشرفية.

وكانت تقارير أشارت إلى أن الجيش بدأ بعد ظهر الأربعاء قصف حيي الأشرفية والشيخ مقصود ذوي الغالبية الكردية في مدينة حلب، بعيد انتهاء مهلة حددها لخروج المدنيين منهما، غداة اندلاع اشتباكات دامية تعد الأعنف بين الطرفين، وفق قناة سكاي نيوز.

وتبادلت القوات الحكومية والكردية الاتهامات بإشعال اشتباكات أوقعت 9 قتلى و27 مصابا، على وقع تعثر المفاوضات بين السلطات السورية و"قسد"، منذ توقيعهما اتفاقا في مارس نص على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وخرج الآلاف من السكان، من بينهم نساء وأطفال ومسنون، من الحيين عبر معبرين محددين، بعضهم سيرا على الأقدام وآخرون في سيارات وشاحنات صغيرة.