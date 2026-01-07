 السعودية: ارتفاع تحويلات الأجانب 5% لتبلغ نحو 12.6 مليار ريال في نوفمبر - بوابة الشروق
الأربعاء 7 يناير 2026 6:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
النتـائـج تصويت

السعودية: ارتفاع تحويلات الأجانب 5% لتبلغ نحو 12.6 مليار ريال في نوفمبر

الرياض - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 يناير 2026 - 6:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يناير 2026 - 6:15 م

ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، خلال شهر نوفمبر 2025، بنسبة 5% لتبلغ نحو 12.6 مليار ريال، مقارنة بتحويلات قدرها 12.03 مليار ريال خلال الشهر ذاته من عام 2024.

وأفادت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الأربعاء بأن تحويلات الأجانب خلال شهر نوفمبر الماضي سجلت تراجعا بنحو 1.04 مليار ريال وبنسبة 8%، مقارنة بشهر أكتوبر 2025.

وأظهرت البيانات تراجع تحويلات السعوديين للخارج خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، لتصل إلى 4.8 مليار ريال، مسجلة بذلك أدنى قيمة لها منذ 21 شهرا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك