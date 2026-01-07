ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، خلال شهر نوفمبر 2025، بنسبة 5% لتبلغ نحو 12.6 مليار ريال، مقارنة بتحويلات قدرها 12.03 مليار ريال خلال الشهر ذاته من عام 2024.

وأفادت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الأربعاء بأن تحويلات الأجانب خلال شهر نوفمبر الماضي سجلت تراجعا بنحو 1.04 مليار ريال وبنسبة 8%، مقارنة بشهر أكتوبر 2025.

وأظهرت البيانات تراجع تحويلات السعوديين للخارج خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، لتصل إلى 4.8 مليار ريال، مسجلة بذلك أدنى قيمة لها منذ 21 شهرا.