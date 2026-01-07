فيرتز: محمد صلاح أدهشني لهذا السبب

كشف الألماني فلوريان فيرتز عن السبب الذي جعله يشعر بالدهشة من محمد صلاح منذ انضمامه إلى صفوف ليفربول، في وقتٍ لا يزال فيه المدير الفني آرني سلوت يعمل على إيجاد التوليفة الأنسب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثنائي داخل أرض الملعب.

ويعكس موسم ليفربول الحالي مزيجًا معقدًا بين خبرات الحرس القديم وطموحات الجيل الجديد من «الريدز»، وهي معادلة لم تكن سهلة التحقيق، وخلال الجدل الذي أُثير الشهر الماضي، ترددت أنباء تحدثت عن عدم رضا محمد صلاح عن التعاقد مع فيرتز، باعتبار الصفقة تمثل تهديدًا لمكانته كنجم الفريق الأول في ملعب «أنفيلد».

ورغم صعوبة التحقق من صحة هذه الأنباء، فإن فيرتز حرص على التأكيد أن انطباعاته عن النجم المصري كانت إيجابية للغاية، مشددًا على احترامه الكبير له، وذلك خلال حديثه الأخير عن صلاح.

ولم تتشكل حتى الآن الشراكة المنتظرة بين فيرتز وصلاح، والتي علّق عليها كثيرون آمالًا كبيرة منذ الإعلان عن الصفقة، حيث بدا الجمع بين أحد أبرز صانعي اللعب في أوروبا وأقوى قوة هجومية في الموسم الماضي وصفة مثالية للنجاح، إلا أن الواقع لم يرتقِ بعد إلى مستوى التوقعات.

ومع ذلك، يبقى الاحترام المتبادل حاضرًا بقوة بين الطرفين، وخلال جلسة أسئلة وأجوبة مع شبكة «سكاي سبورتس ألمانيا»، سُئل فيرتز عمّا إذا كان هناك أمر فاجأه في زميله محمد صلاح.

ورد اللاعب الألماني قائلًا:«إنه محترف للغاية، من حيث بنيته الجسدية ولياقته البدنية، يبدو في حالة رائعة، وكنت أعلم مسبقًا أنه يعمل بجد كبير ليحافظ على هذا المستوى».

ويأتي تصريح فيرتز في ظل الانتقادات التي طالته هذا الموسم بشأن عدم ملاءمته للطابع البدني القوي للدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه نجح في تطوير أدائه تدريجيًا، وظهر بصورة أفضل مع مرور الجولات.

وقد يكون من المفيد لفيرتز، إن لم يفعل ذلك بالفعل، الاستفادة من خبرات محمد صلاح في كيفية الحفاظ على أعلى مستوى بدني ممكن في «البريميرليج».

ويبقى الأمل داخل أروقة ليفربول أن لا تؤثر عودة محمد صلاح من كأس أمم إفريقيا على انسجام فيرتز، وأن يتمكن الثنائي من تشكيل قوة هجومية حاسمة، تبدأ ملامحها في الظهور بوضوح أمام المرمى خلال الفترة المقبلة.