عبد المنعم سعيد: الطريق لدولة فلسطينية موجود في خطة ترامب

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة الأمريكية قد توقع على اتفاق إنهاء الحرب، بصفتها «ضامنة» للاتفاق وممثلة للجانب الإسرائيلي في آن واحد.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الصورة» المذاع عبر «النهار» أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير سيلعب دورًا خلال المرحلة المقبلة من عملية السلام، مشيرا إلى أن مسيرته لا تخلو من «عيوب كثيرة»، كقرار التدخل في حرب العراق؛ لكن تاريخه يحمل «فضيلة» خوضه المفاوضات مع شمال إيرلندا لإقرار السلام، بالإضافة إلى توليه رئاسة اللجنة الرباعية الدولية.

وأوضح أن من المفرض أن يتولى توني بلير دور القائد شبه الفعلي للعملية الانتقالية في غزة.

وبشأن إمكانية أن يعلن ترامب عن «حل الدولتين» أو الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا: «أنا رأيي أنها قيلت»، مشيرا إلى أن القوتين اللتين تقفان ضد حل الدولتين هما نتنياهو وحماس.

وأضاف أن وثيقة الرئيس الأمريكي للسلام تنص على أن «هناك طريقا لوجود دولة فلسطينية»، مؤكدا أن الزخم الدولي الهائل مؤخرا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلق أمرًا واقعًا لا يمكن تجاهله.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، الاثنين، قمة دولية بمشاركة أكثر من 20 من قادة وزعماء العالم، لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصر ظهر الاثنين بعد زيارة لإسرائيل، للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة الدول.

ومن المقرر أن تشهد القمة حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالإضافة إلى الرئيس التركي أردوغان، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.