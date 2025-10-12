 الجدول الرسمي لزيارة ترامب إلى إسرائيل قبل قمة شرم الشيخ للسلام - بوابة الشروق
الجدول الرسمي لزيارة ترامب إلى إسرائيل قبل قمة شرم الشيخ للسلام

هايدي صبري
نشر في: الأحد 12 أكتوبر 2025 - 4:30 م | آخر تحديث: الأحد 12 أكتوبر 2025 - 4:30 م

كشف موقع N12 الإسرائيلي عن الجدول الزمني لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل، والتي تسبق مشاركته في قمة شرم الشيخ حول غزة المقررة يوم الاثنين.

تأتي الزيارة في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز مسار التسوية السياسية في المنطقة.

وفقًا لما نشره موقع N12، من المقرر أن يهبط ترامب في إسرائيل عند الساعة 9:20 صباحًا، حيث سيبدأ برنامجه بلقاء عائلات المختطفين في تمام الساعة 10:45، يعقب ذلك خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي عند الساعة الحادية عشر صباحا.

وفي وقت لاحق، سيطلع ترامب على تطورات قمة شرم الشيخ عند الساعة الواحدة ظهرا، قبل أن يشارك في مراسم توقيع الاتفاق في الساعة الثانية والنصف ظهرا، ليختتم زيارته بمغادرة إلى الولايات المتحدة عند الساعة الخامسة عصرا.

وأشار الموقع إلى أن الزيارة تأتي ضمن تحركات أمريكية مكثفة تهدف إلى دعم الجهود الإقليمية لتهدئة الأوضاع في غزة وتعزيز فرص الاستقرار في الشرق الأوسط.

