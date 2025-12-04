أندية الدوري السعودي تعود لمطاردة محمد صلاح

عادت أندية الدوري السعودي للمحترفين لفتح باب المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح، في ظل تراجع أرقامه هذا الموسم واقتراب عقده مع ليفربول من نهايته، ما يجعل احتمالية رحيله في الصيف أكثر واقعية مقارنة بالمحاولات السابقة.

وبحسب التقرير، فإن صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، لم يقدم المستويات ذاتها التي قاد بها ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2024-2025، إذ سجل فقط خمسة أهداف وصنع ثلاثة في 15 مباراة بجميع المسابقات، كما تعرض للجلوس على مقاعد البدلاء في أكثر من مناسبة هذا الموسم.

وتشير المصادر إلى أن أندية الدوري السعودي تستعد لإعادة محاولة ضم صلاح بعد فشلها في إغرائه خلال الصيف الماضي. ويُعد الهلال الطرف الأكثر جدية في التحرك نحو التعاقد معه، فيما دخل القادسية على الخط أيضًا وتواصل مع ممثلي اللاعب.

وكان محمد صلاح قد رفض في وقت سابق عرضًا ضخمًا وصلت قيمته إلى 500 مليون جنيه إسترليني، لكن الوضع الحالي يبدو مختلفًا، خاصة أن عقده مع ليفربول يتبقى فيه عام واحد فقط، ما قد يجعل انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أكثر سهولة وقابلية للتحقق.

وتترقب الأندية السعودية موقف ليفربول النهائي، خصوصًا أن صلاح لا يزال أحد أكبر الأسماء في كرة القدم العالمية من حيث التأثير والجاذبية التسويقية، رغم تراجع معدلاته هذا الموسم.