الرئيس الألماني يلقي خطابا أمام البرلمان البريطاني اليوم

يواصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الخميس زيارته الرسمية لبريطانيا بإلقاء خطاب أمام البرلمان في لندن، حيث من المتوقع حضور نواب من مجلس العموم ومجلس اللوردات.

ومن المرجح أن يؤكد شتاينماير خلال خطابه، كما فعل أمس الأربعاء في اليوم الأول من الزيارة، ضرورة تعزيز التعاون بين ألمانيا وبريطانيا مجددا بعد سنوات "صعبة" أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل نحو ستة أعوام.

وأوضح شتاينماير أمس أن اتفاق كينسينجتون وضع الأساس لذلك، وهو معاهدة الصداقة الألمانية-البريطانية التي تم توقيعها في يوليو الماضي. وخلال لقاء مع شتاينماير، تحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أيضا عن "فصل جديد" في العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويبدأ اليوم الثاني من زيارة شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر بوضع إكليل من الزهور على قبر الملكة إليزابيث الثانية. كما يعتزم شتاينماير، رفقة الملك تشارلز الثالث، لقاء عدد من المتطوعين المشاركين في الأعمال الخيرية.

وكان شتاينماير وبودنبندر وصلا أمس إلى بريطانيا في زيارة تستمر ثلاثة أيام، حيث استقبلهما الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا بحفاوة كبيرة. وتعد هذه أول زيارة رسمية لرئيس ألماني إلى المملكة المتحدة منذ 27 عاما.