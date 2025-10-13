قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق في تل أبيب، إن الأراضي الفلسطينية المحتلة «تموج بمظاهرات مستمرة» منذ وصول حكومة نتنياهو الحالية إلى السلطة في يناير 2023، بدأت ضد التعديلات القضائية، وتحولت بعد أحداث 7 أكتوبر إلى مطالبات بعودة المحتجزين والأسرى.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «الصورة» المذاع عبر «النهار» أن المجتمع الإسرائيلي ينقسم إلى تيارين، «التيار الحريدي» المتدين الذي يسيطر على الحكم ويحمل رؤية توراتية، والآخر «الليبرالي»، الذي يضم أحزاب المعارضة الضعيفة التي تسعى لإزاحة نتنياهو دون جدوى.

ورفض الرأي القائل بأن شعبية نتنياهو تتراجع، قائلا: «أنا ضد هذا الكلام، نتنياهو شعبيته تزداد»، على الرغم رغم من الهتافات والتظاهرات ضده من أهالي الرهائن.

واستشهد بتصنيف نتنياهو كـ «أكثر شخصية يهودية تأثيرًا في العالم» في نهاية السنة العبرية الماضية، بالإضافة إلى تفوقه في آخر استطلاعات الرأي على جميع منافسيه.

وأوضح أن نتنياهو يخطط حاليًا لانتخابات مبكرة داخل حزب الليكود في 24 نوفمبر بهدف التخلص من بعض منافسيه داخل الحزب، و «قد يفكر بعدها في حل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة».

وأكد أن نتنياهو «سيُحاسب بالتأكيد» على إخفاقات 7 أكتوبر بموجب قانون التحقيقات الذي يسمح بتشكيل لجنة تحقيق رسمية قد تؤدي إلى إقالته.

واعتبر أن توقيف الحرب في غزة الآن «مُجازفة» بالنسبة له، لأنه يتعارض مع عقيدة حكومته اليمينية ويفقده شعبيته لدى التيار الحريدي.

وتوقع أن يستغل نتنياهو أي «تلكؤ» من حماس في تنفيذ بنود الاتفاق كنزع السلاح لافتعال مشكلة شأن الاتفاق، أو يلجأ إلى «حل الكنيست» لوقف العملية برمتها، أو يفتعل حربا مع إيران، مستشهدا بتحذيرات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، الذي عبر عن مخاوفه من طلب نتنياهو تأجيل الانتخابات في 2026 لأسباب أمنية، والتي تعني الحرب.

واستبعد قدرة شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، بن غفير وسموتريتش، على إسقاط الحكومة، قائلا: «مستحيل، فرصتهم في أي حكومة ثانية ضعيفة جدًا»، موضحا أن حزب سموتريتش لم يتجاوز نسبة الحسم لدخول الكنيست، في آخر استطلاعات للرأي.