دول ومنظمات تشكر مصر وتركيا وقطر وأمريكا لجهودها بوقف النار في غزة

شكرت عدد من الدول والمنظمات، مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة على جهودها في وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن في تدوينة له على منصة شركة إكس الأمريكية، الاثنين، إن المزيد من المساعدات الإنسانية في طريقها إلى قطاع غزة كجزء من وقف إطلاق النار هناك.

وأضاف: "أخيرا، أُطلق سراح الأسرى الأحياء، والمزيد من المساعدات الإنسانية في طريقها إلى غزة. شكراً للولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا".

وتابع: "من أجل السلام والأمن لإسرائيل والفلسطينيين، يجب أن نمضي قدماً على طريق السلام وإعادة الإعمار وحل الدولتين".

من جانبه قال الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير في بيان، إن بلاده تشكر تركيا والولايات المتحدة ومصر وقطر على جهودها في وقف إطلاق النار.

وأضاف أن ألمانيا تدعم إحلال الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وكذلك شكر الأمين العام للناتو مارك روته الدول الأربعة، في تصريحات خلال اجتماع بسلوفينيا، وخص بالذكر دور تركيا في التوصل إلى وقف إطلاق النار.

كما أعرب كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر عن شكرهما إلى كل من تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر على وساطتهم من أجل التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار في غزة.

وقال ستارمر، في تدوينة عبر "إكس"، إنه شعر بارتياحٍ عميق بعد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف ستارمر: "من المهم جدًا الآن أن نعمل معًا لتنفيذ خطة السلام التي وضعها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب من أجل غزة، وسيكون هذا محور تركيزي اليوم في مصر".

أما وزيرة الخارجية البريطانية كوبر، فقد أعربت أيضًا في تدوينة على نفس المنصة، عن سعادتها بالإفراج عن الأسرى، وقالت: "نشكر الرئيس ترامب وقطر وتركيا ومصر على جهودهم المتواصلة في الوساطة".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل و"حماس"، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح "حماس".

ووفق خطة ترامب يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة اليومية وشؤون البلديات.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و869 قتيلا، و170 ألفا و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.